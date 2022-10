SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Meses depois de Kim Kardashian desagradar os fãs de Marilyn Monroe usando um vestido histórico da atriz, sua filha de nove anos é o centro de uma polêmica parecida: North West se vestiu de Michael Jackson para o Dia das Bruxas, com um chapéu original do músico.

Fãs resgataram stories postados por Kim Kardashian no Natal de 2019, quando comprou o chapéu que Michael usou no clipe de "Smooth Criminal" para a filha: "Ainda tem a maquiagem dele", escreveu a socialite na época.

Na época, North West também ganhou a jaqueta que Michael Jackson vestiu no 65º aniversário da atriz Elizabeth Taylor. Segundo o sie E! News, a peça foi adquirida por cerca de US$ 65 mil (R$ 335 mil).

A fantasia com o chapéu original causou polêmica nas redes sociais. Uma usuária do Twitter criticou: "Isso tudo é meio nojento, porque os filhos do Michael imploraram por anos para ganhar os pijamas do pai... A Paris teve de lutar para conseguir algumas de suas roupas, e agora uma criança está usando o chapéu para uma festa de Dia das Bruxas?"

Outros defenderam: "A Lady Gaga tem as calças douradas dele, isso não é novidade. As pessoas têm várias coisas dele. Ele tinha vários desse chapéu branco, para suas várias turnês mundiais. As Kardashians são grandes fãs, e apoiam o Michael".

Em maio, Kim Kardashian causou polêmica ao usar um vestido original de Marilyn Monroe para o Met Gala. O caso piorou no mês seguinte, quando a peça que a atriz vestiu ao cantar "Happy Birthday Mr. President" para John F. Kennedy apareceu com pequenos danos.