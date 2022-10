RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Silvio Santos não gostou da série "O Rei da TV", do streaming Star+. O apresentador assumiu que esperava mais da produção sobre a sua trajetória e que era aguardada com grandes expectativas por ele e pela própria família. O dono do SBT considerou o trabalho mal feito.

"Não é boa nem é ruim. É meio piada. Foi mal feita, não foi bem feita. Eles podiam fazer melhor. Não lembro dos atores da série, mas foi muito mal feita, podia ter sido mais bem feita", contou o apresentador em entrevista ao canal de Lucas Padula, no YouTube, enquanto se dirigia a sua sessão de votação no Morumbi, neste domingo (30).

Silvio estava acompanhado da filha caçula, Renata Abravanel, que não quis se pronunciar sobre a série. "Não posso nem comentar porque eu não assisti. Todo mundo que tem assistido, todas as críticas têm sido péssimas, chegaram a falar que é tosca. Então, eu tenho mais o que fazer com o meu tempo. Não pretendo assistir, não entendo o propósito, o motivo... Parece que é uma coisa nem lá nem cá", disse ela, que é uma das principais executivas do SBT.

No último dia 23, Daniela Beyruti, filha número três de Silvio Santos, criticou "O Rei da TV". "Assisti um episódio e não vou assistir mais. Me perguntei: quem produziu isso? Com que intuito? História mal contada, tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável", escreveu ela que prometeu: "Aguardem uma produzida por nós... aguardem".

Silvia Abravanel, irmã de Daniela, também disparou contra a série. "Dani do céu... Tentei assistir também e me deu até medo, dos personagens ao enredo. Uma lástima!! Realmente, a impressão que dá é que foi de maldade, principalmente com a história do nosso pai, da nossa família". O SBT já está a procura de uma produtora e de uma distribuidora para realizar o trabalho.

A assessoria da emissora informou que "A Verdadeira História de Silvio Santos" ou "A Verdadeira História do Rei da TV" (dois títulos provisórios) é uma ideia antiga dos Abravanel, que ganhou peso depois da estreia da produção na streaming, no dia 19 de outubro.