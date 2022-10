SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Eu fiquei discutindo durante as audições, eu falava: 'Gente, ainda estou disponível". Mas eles não me contratavam!", brinca Kerry Washington, 45, durante evento da associação de críticos americanos de TV (TCA, na sigla em inglês), que a reportagem acompanhou. Ela falava sobre um papel na série "Até que se Prove o Contrário", que estreou na última terça-feira (27) no Brasil pelo serviço de streaming Star+.

Mais conhecida como atriz, ela assina a série como produtora executiva, além de também ter dirigido o episódio piloto. A trama acompanha a advogada Jax Stewart (Emayatzy Corinealdi), que precisa equilibrar a carreira de sucesso, construída com base em uma ética por vezes questionável, com a vida pessoal.

Apesar da descrição, que pode soar parecida com a de outras séries sobre advogados, a criadora Raamla Mohamed diz que aposta em um diferencial. "Muitas vezes, os dramas legais são focados no trabalho, na profissão dos personagens, e mostram pouco da vida pessoal", conta. "Para mim, essa série é sobre conseguir coordenar carreira, amizades, casamento e filhos. Todas essas coisas que nós, mulheres, precisamos balancear."

Washington e Mohamed já se conheciam há bastante tempo, tendo trabalhado juntas em "Scandal" (2012-2018) e na minissérie "Little Fires Everywhere" (2020). "Para mim, ela foi uma das principais razões para eu querer fazer essa série", confessa a atriz. "Nós duas meio que crescemos juntas nessa indústria."

Além disso, ela revela que a protagonista da história é baseada em uma pessoa real, a americana Shawn Holley, que se destacou no caso O.J. Simpson e tem diversas celebridades como clientes. "Ela é muito especial e dinâmica", conta. "Quando a conheci, fiquei muito animada de trabalhar em uma série que explorasse a complexidade do trabalho e da vida dela."

Essa animação em participar do projeto, no entanto, se resumia a ser produtora executiva. Ela confessa que, inicialmente, não tinha intenção de dirigir o primeiro episódio --até então ela só havia se aventurado na direção de três episódios de séries-- e que só aceitou depois de muita insistência da criadora.

"Não queria dirigir o piloto porque é muita pressão", afirma. "Eu amo muito a Raamla e não queria desapontá-la. Sentia que é uma série especial e, apesar de já ter dirigido algumas coisas, nunca tinha dirigido um piloto. Sou muito grata a ela por ter acreditado e me feito aceitar. Ela não aceitou não como resposta."

Porém, a experiência acabou sendo bastante prazeroso. "Meu trabalho como diretora foi servir a toda a equipe", conta. "Quis garantir que meus parceiros produtores se sentissem representados, ouvidos, inspirados e gratos. Queria que a visão da Raamla ganhasse vida e honrar a imensa criatividade que estava no roteiro. Eu só precisava não pisar na bola!"

Emayatzy Corinealdi, 42, que dá vida à protagonista, elogiou a condução da colega. "Todos conhecemos a Kerry Washington atriz, então poder trabalhar com ela do outro lado foi um ótimo mimo", conta. "Como diretora, ela tinha noção do que cada cena necessitava, a gente se entendia sem precisar falar. Ela foi muito intuitiva e presente."

Sobre o papel de Jax Stewart, a atriz comemora o fato de poder interpretar alguém tão complexo. "O que dá muita textura aos personagens é a possibilidade de explorar diferentes facetas deles", avalia. "Uma das minhas coisas favoritas é o fato de ela estar inserida em diferentes círculos. Acho que a vida é assim."

"Estamos falando de uma mulher que precisa equilibrar tudo isso e que, ao mesmo tempo, tem a coragem de errar", continua. "Esse é o tipo de coisa que eu gosto de ver na TV, não é algo que vemos sempre."

"ATÉ QUE SE PROVE O CONTRÁRIO"

Quando: Primeiro episódio disponível on demand

Onde: No Star+

Classificação: 16 anos

Elenco: Emayatzy Corinealdi, McKinley Freeman, Tim Jo, Angela Grovey, Thaddeus J. Mixson, Aderinsola Olabode e Michael Ealy, entre outros