SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mark Ruffalo, 54, e Leonardo DiCaprio, 47, continuam acompanhando com bastante proximidade as eleições brasileiras. Os dois astros de Hollywood têm usado as redes sociais para tentar influenciar os seguidores que irão votar no domingo (2) por aqui.

Neste sábado (1º), Ruffalo, escrevendo em português, fez campanha para que os brasileiros compareçam às urnas. "Amigos brasileiros, se vocês forem votar no domingo, o Fabio Porchat prometeu que me ensina a dançar 'Envolver' da Anitta", afirmou.

Ele também repostou uma mensagem de Douglas Belchior (PT), candidato a deputado federal por São Paulo. "Ambas as nossas nações estão em uma longa caminhada em direção à justiça racial, e as duas precisam acelerar. É muito bom ver a política antirracista avançando no Brasil", escreveu o ator.

O ator, que apareceu em um vídeo durante a campanha de Lula (PT) à presidência, vem marcando artistas como Pabllo Vittar, Juliette e Cleo. "A queen [rainha] Pabllo mandou o papo reto: um governo que cuida do seu povo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Escutem ela!", pediu em uma das mensagens.

Já Dicaprio republicou, também neste sábado, uma mensagem de Marina Silva (Rede), candidata a deputada federal por São Paulo. O ator, que sempre se manifestou sobre causas ambientais, escolheu uma mensagem em que ela fala sobre a Amazônia.

"Amanhã, todos os brasileiros e brasileiras terão a chance de votar no que acreditam", diz o texto. "O futuro da Amazônia, nosso maior patrimônio natural, está em jogo. E você tem o poder de defendê-la com o seu voto."

Na sexta-feira (30), ele já havia repostado outras mensagens em português sobre o tema, da comunicadora indígena Samela Awiá ("é muito importante que nós votemos em candidatos alinhados com a pauta indígena e ambiental") e de Bruno Gagliasso.

"Neste domingo, #PenseNaAmazônia. Essa eleição é decisiva para o futuro da floresta", escreveu o ator. "Precisamos de governos e parlamentares comprometidos com o meio ambiente. Seu voto tem o poder de combater o desmatamento e o garimpo."