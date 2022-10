SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas das eleições que vão decidir os rumos do país nos próximos 4 anos, diversos famosos decidiram deixar claras ou reforçar suas posições. Eles anunciaram a seus seguidores em quem pretendem votar no domingo (3) para presidente.

Letícia Colin, 32, publicou foto demonstrando apoio ao ex-presidente Lula (PT). Ela publicou uma foto em que aparece com uma camisa com as cores da bandeira nacional, que tinha o nome e o número do candidato nas costas.

Já Junior Lima, 38, optou por escrever um texto nos stories em que relata o que o motivou a apoiar Lula. "Eu voto pela cultura, pela democracia, pelo meio ambiente, pela ciência e educação", contou o irmão de Sandy, 39. "Neste ano, só vejo um caminho para isso. É preciso virar a página."

Wanessa Camargo, 39, foi mais discreta. Ela apenas publicou uma foto com um vestido vermelho e, na legenda, colocou um emoji de coração. O gesto foi entendido como um apoio a Lula por seus seguidores, uma vez que essa é a cor do partido dele.

Enquanto isso, o cantor sertanejo Sorocaba, 42, publicou um vídeo em que o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), agradece seu apoio. "Estamos juntos, presidente", escreveu.

Mais cedo, outros famosos já estavam lotando as redes sociais com anúncios do tipo. Foi o caso de Fátima Bernardes e Ana Carolina, do lado de Lula. Já o cantor Gusttavo Lima, que havia prometido não se manifestar, surgiu em vídeo publicado por Bolsonaro fazendo o número do candidato com as mãos.