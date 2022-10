SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Alanis Guillen, a Juma de "Pantanal", publicou no Instagram, na noite deste sábado (1º), véspera da eleição presidencial, um vídeo em que demonstra apoio ao ex-presidente Lula (PT).

Nas imagens, ela faz inicialmente um sinal de arma com a mão, uma referência ao presidente Jair Bolsonaro (PL), e muda para um L de Lula. É o mesmo movimento de artistas que participam da campanha Vira Voto, que pede para que as pessoas substituam o voto no atual mandatário e o transfiram para o petista.

Lula já declarou ser fã da novela "Pantanal". Durante evento de campanha em julho, o ex-presidente chegou a comparar o relacionamento dele com a mulher, a socióloga, Rosângela Silva, a Janja, com o casal Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma da novela.

"Já tenho 77 anos de idade, poderia estar descansando. Vocês viram que eu encontrei uma mulher e nós nos gostamos. Estamos parecendo o Joventino e a Juma, tá ali, nós estamos ali", disse o petista na ocasião.

Neste sábado (1º) e ao longo desta semana, diversos famosos decidiram anunciar ou reforçar suas posições políticas nas redes sociais.

A atriz Letícia Colin e o músico Júnior, irmão da Sandy, se mostraram a favor de Lula, assim como as apresentadoras Xuxa e Angélica.

Já o cantor sertanejo Sorocaba, a ex-atleta Maureen Maggi e Neymar declararam apoio a Bolsonaro (PL).

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH