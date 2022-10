SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A poucas horas das eleições 2022, consideradas um capítulo histórico da democracia brasileira, vários famosos foram às redes sociais relatar falta de sono durante a madrugada deste domingo (2).

Um deles foi o ator e humorista Paulo Vieira, que está engajado na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. "Quem consegue dormir?", perguntou no Twitter. A cantora Teresa Cristina brincou que iria procurar no Google como dormir.

O jornalista Murilo Ribeiro, do Space do Muka, contou aos seguidores que comeu, foi ao cinema, fez live, maratonou séries e mesmo assim estava sem sono.

Para a cantora Clarice Falcão, dormir ajudaria a passar o tempo mais rápido. "Mas cadê que eu consigo", disse.

Ex-eleitor de Ciro Gomes (PDT) e agora apoiador de Lula, Tico Santa Cruz também compartilhou sua insônia e sugeriu um like dos insones.

"Na madruga boladona e ansiosa pra votar", revelou a funkeira Tati Quebra Barraco. "Alguém conseguindo dormir?", perguntou a jornalista Ana Luiza Guimarães.

Apontada como as mais tensas desde a redemocratização brasileira, as eleições deste ano mobilizam várias celebridades que declaram votos e fazem campanhas para candidatos.

Do lado de Lula, as declarações mais recentes foram as de Xuxa, Angélica e, neste sábado (1º), de Fátima Bernardes.

Para Bolsonaro, entre os que anunciaram o apoio estão Neymar, Gusttavo Lima e Leonardo.