RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine desembarcou no aeroporto internacional do Rio na noite deste sábado (1), véspera das eleições, e pouco depois de chegar, usou sua conta no Instagram para se pronunciar pela primeira vez sobre a crítica feita a ela por Michelle Bolsonaro

A primeira-dama classificou a atriz de "feia e vulgar" nas redes, em comentários sobre a roupa usada por Bruna no desfile da grife Burberry, em Londres, na Inglaterra. Nos Stories, ela publicou uma print do texto de Michelle e escreveu: "A mulher de Deus, que tenta de todos os jeitos fazer outras mulheres acreditarem que ela, seu marido e o governo dele não são extremamente machistas, fez uma crítica à minha aparência e me ofendeu publicamente sem motivo algum nos comentários de uma página aqui no Instagram".

Bruna ainda postou o comentário de um bolsonarista elogiando a primeira-dama, no qual ele dizia duvidar da veracidade do comentário de Michelle, "uma mulher classuda". Ela também criticou o autor da postagem que a criticava, e terminou a sequência de posts assim: "Meu sonho de princesa é ter um presidente e uma primeira-dama que não desrespeitem os cidadãos. É pedir muito?".