RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Daniel de Oliveira, que interpretou Éder Jofre (1936-2022) no filme "10 Segundos Para Vencer", lamentou a morte do ex-pugilista neste domingo (2). "O nosso Galo de Ouro nos deixou. Ficarei com saudade, mestre. Você foi brilhante. Lutou levando o nome do Brasil no peito. Foi três vezes Campeão Mundial de Boxe. Seu legado será eterno", começou Oliveira no texto homenagem.

"Tive orgulho em levar sua história para cinema e '10 Segundos Para Vencer é nosso'. Meus sentimentos aos familiares (que tanto amo também)", escreveu o ator casado com Sophie Charlotte. O filme, dirigido por José Alvarenga Jr, entre julho e agosto de 2016 e entrou no circuito nacional em 2018.

A produção conta a trajetória do boxeador até se consagrar como campeão mundial em 1961, nos Estados Unidos. O longa também mostra a infância difícil do Éder Jofre no bairro do Peruche, São Paulo, no anos de 1940, a relação conturbada com o pai Kid Jofre e a conquista do cinturão de ouro, em 1973, aos 37 anos.

O astro do boxe brasileiro morreu na madrugada deste domingo (2), aos 86 anos, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a família, o ex-atleta sofreu sepse e insuficiência renal aguda.