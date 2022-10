SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste domingo (2), Maria Ribeiro e os ex Caio Blat e Paulo Betti posaram juntos para uma foto na frente de sua zona eleitoral, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O trio declarou apoio a Lula nestas eleições presidenciais e fez o "L".

Enquanto Maria Ribeiro e Paulo Betti estavam com um look mais despojado, apostando em camisetas de tonalidade branca, Caio Blat apostou em uma camiseta da seleção brasileira com um adesivo de apoio ao candidato do Partido dos Trabalhadores (PT).

Entre 2001 e 2005, Maria foi casada com Betti. Com ele, teve João, de 19 anos. Já com Blat, a atriz foi casada por 13 anos, entre 2007 e 2020. Como fruto do relacionamento, tiveram Bento, de 12 anos.

Assim como o trio, outros famosos declararam apoio a Lula. Anitta, Paolla Oliveira, Luísa Sonza, Bruna Marquezine, Paulo Vieira, Fátima Bernardes, Bruno Gagliasso e Felipe Neto foram alguns deles.