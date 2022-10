SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apoiador de Lula, o ator Silvero Pereira usou o Instagram para pedir ajuda aos seguidores para escolher com que look deveria ir votar nas eleições deste domingo (2). Ele posou com três roupas diferentes e disse: "Hoje acordei indeciso. Alguém me ajuda qual look eu uso para ir votar."

Na primeira foto, o ator usa uma camiseta cropped vermelha com estrela e a frase "o voto é secreto" e uma cueca boxer com o rosto de Lula. A segunda opção de roupa foi uma camiseta rosa com o número 13 nas costas, o rosto de Lula e a frase: "Sem medo de ser feliz''.

O terceiro look foi uma regata preta com a frase: "Sem lugar para homofobia, facismo, sexismo, racismo e ódio". Já a quarta opção de look foi uma camiseta verde e amarela com o rosto de Lula e nas costas o número 13 do candidato.

Anônimos e famosos elogiaram as escolhas de Silvero. "Qualquer uma delas brilha meu amor", comentou a atriz Aline Borges. O jornalista Zeca Camargo comentou: "Todas as anteriores."

"Vai com a opção 1 e 2", sugeriu a atriz Letícia Sabatella. "Misericórdia! A carinha do Lula na testa do perseguido. Gente que baixaria. Eu amei", comentou um seguidor anônimo. Outra seguidora brincou: "O 1º look tá vencendo aqui em 13 estados, estamos ainda fazendo a apuração dos votos."