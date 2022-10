SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após votar em Salvador, na manhã deste domingo (2), a cantora Daniela Mercury viajou para São Paulo, onde acompanha a apuração ao lado do ex-presidente Lula (PT).

Curiosamente, ela estava no mesmo voo que o candidato a presidente Padre Kelmon (PTB). Durante a viagem, Daniela começou a cantar a música "São João na Roça", de Luiz Gonzaga, e foi acompanhada por outros passageiros. "A fogueira tá queimando em homenagem a São João", entoou ela.

A cantora publicou vídeo do momento em suas redes sociais: "Vocês acreditam que o tal do padre estava no meu voo", escreveu no Stories do Instagram. Chamado de "padre de festa junina" pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil) no debate realizado pela Globo, na quinta (29), Kelmon virou meme na internet.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram também outro momento da viagem em que os passageiros cantam o jingle da campanha de Lula (PT): "Olé, olé, olá, Lula, Lula."

À coluna, Malu Verçosa, mulher de Daniela, confirmou que o voo teve diversos momentos descontraídos. "Foi uma folia."

Apoiadora de Lula e crítica ao governo de Jair Bolsonaro (PL), Daniela Mercury afirmou, já em São Paulo, que Bolsonaro criminalizou a classe artística.

Já Padre Kelmon votou, na manhã deste domingo (2), em Salvador, e indicou Bolsonaro (PL) como uma opção de voto para os seus eleitores. "Vamos definir essa eleição no primeiro turno. Nós temos hoje no Brasil duas candidaturas de direita: Padre Kelmon de direita, Bolsonaro de direita. Você escolhe: o padre ou Bolsonaro", afirmou ele em entrevista à imprensa.