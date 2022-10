SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa Meneghel, 59, usou suas redes sociais para explicar que não furou fila para votar, neste domingo (2). Para evitar tumulto no local de votação, ela disse que pediu a ajuda de uma seguidora para ficar na fila e só entrou na seção eleitoral na hora de votar.

A rainha dos baixinhos disse que pela primeira vez um grupinho com "uma senhora sem noção nenhuma" começou a gritar que ela tinha furado a fila. "Mandei um beijinho para ela e logo depois beijei meu ombro, que talvez não entendeu pois está na cara que é uma pessoa com pouco entendimento intelectual", disse.

Xuxa fez questão de esclarecer que o beijinho foi uma forma de dizer que não respondia para não descer ao nível do grupo. "Toma meu carinho e o beijo no ombro é sinto muito que você não tenha ninguém que goste de você, que te respeite como pessoa e possa ficar na fila por você."

A apresentadora, que declarou voto em Lula nestas eleições, respondeu diretamente à mulher que gritava com ela. "Desenhando para essa senhora vestida com a camisa do Brasil: eu estou tranquila com meu voto", afirmou. "Disse não para o símbolo da arma e sim para um Brasil com menos ódio, preconceito, descriminação, racismo, homofobia e amor a natureza."

Uma fã comentou no post de Xuxa no Instagram que ela foi radical demais com uma senhora pelo simples fato dela ter uma opção contrária a dela. "Você mesma me ensinou tanto sobre empatia e amor ao próximo, acho que ela não sabia desses detalhes e não precisava sua atitude, sendo que você mesma está dizendo não ao ódio."

A rainha dos baixinhos respondeu a fã que ela não leu direito sua publicação na rede social. "Fui criticada, chamada a atenção, queria que eu batesse boca com ela (coisa que eu não faria) e você não entendeu. Não fui agredir ninguém com meu voto, pois meu candidato não agrediu ninguém."

Xuxa falou ainda para a fã que não vota em homofóbico, racista e machista. "Eu que deveria me sentir agredida por ser mulher, amante da natureza e contra a homofobia, mas acho que você não quer ver."