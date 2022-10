SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As atrizes Cara Delevingne, 30, e Margot Robbie, 32, se envolveram em uma confusão em Buenos Aires, na Argentina. Segundo o site TMZ, o segurança que acompanhava as artistas é acusado de agredir um paparazzo que tentava as fotografar em um restaurante.

O fotógrafo Pedro Alberto Orquera chegou a ser hospitalizado após a briga. As duas jantavam na madrugada do último sábado (1º) para o domingo (2) e, na hora que decidiram ir embora, enquanto entravam em um carro de aplicativo foram abordadas pelo fotógrafo que começou a tirar diversas fotos.

De acordo com o veículo, o segurança abordou Orquera imediatamente. Delevingne já estava no carro e Robbie estava tentando entrar, mas pulou ao se assustar com a partida do motorista. Segundo a Polícia de Buenos Aires, o fotógrafo alegou ter sido espancado pelos amigos das atrizes, que ele acredita ser a dupla de seguranças.

Recentemente, Robbie, que estrela o filme live-action "Barbie" ao lado de Ryan Gosling, foi fotografada chorando ao sair da casa de Delevingne. A modelo e atriz preocupou fãs ao aparecer desnorteada em um aeroporto dos Estados Unidos. Após a aparição, familiares e amigos afirmaram que pretendiam fazer uma intervenção.