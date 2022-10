SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cid Moreira comemorou seu aniversário de 95 anos com uma festa intimista ao lado de sua esposa, Fátima Sampaio.

Na sexta-feira (30), o jornalista postou uma foto ao lado da mulher com um bolo repleto de fotos de sua carreira.

"Olá, pessoal! Colecionadores de boas memórias", escreveu ela na legenda. No bolo, quatro fotos mostram Cid em bancadas do jornalismo e trocando um beijo com sua esposa.

Nos stories, Fátima também mostrou mais detalhes da celebração. Cid acordou feliz ao lado da esposa e brincou.

"Cid acordando 9.5. O que você diz sobre isso?", pergunta Fátima no vídeo.

"Eu digo que eu sou muito feliz com você. Rumo aos 100', respondeu ele.