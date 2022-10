SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de ter sido violentado em "Pantanal", Alcides (Juliano Cazarré) se vingará de Tenório (Murilo Benício) e matará o fazendeiro com um golpe de lança no peito. Antes disso, porém, será chamado de "nova Bruaca".

Na cena, programada para começar a ir ao ar na noite desta segunda-feira (3), Alcides sairá em busca de vingança. Ao encontrar Tenório, ouvirá dele alguns comentários preconceituosos. "Volta pra tua Bruaca, seu peãozinho de merda", dirá Tenório. "Eu não tenho Bruaca e nem ocê!", responderá Alcides. "A minha Bruaca agora, Alcides, é você", provocará Tenório, armado com um revólver.

Nisso, Zaquieu (Silvero Pereira) aparecerá com uma arma. Num chumbo trocado entre eles, o amigo de Alcides levará a pior. Porém, num golpe certeiro, Alcides acertará o rival com a zagaia. "Me espera no inferno", dirá. Tenório será levado por uma sucuri, e Zaquieu não correrá risco de morrer.