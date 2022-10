RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um show da banda Maroon 5 em Las Vegas, Estados Unidos, virou assunto nas redes. Tudo por conta da primeira apresentação de Adam Levine, 43, à frente do grupo após o escândalo sobre supostas traições. O vocalista cantou boa parte das músicas olhando diretamente para a sua mulher, Behati Prinsloo, 34, grávida do terceiro filho do casal, que estava na plateia com amigas.

De acordo com o jornal The Sun, Levine parecia "prestar mais atenção na mulher do que no público". Antes, os dois não se desgrudaram nos bastidores da apresentação no MGM Grand Arena, que foi feita como parte do evento beneficente organizado pelo ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal, segundo a mesma reportagem.

Lenine já tinha comentado sobre as acusações de traição à mulher. "Usei um mal julgamento ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha esposa em qualquer tipo de flerte", afirmou. "Eu não tive um caso, no entanto, cruzei a linha durante um período lamentável da minha vida. Em alguns momentos, isso se tornou impróprio."

O escândalo começou quando o cantor negou ter traído a mulher durante um ano com a modelo Sumner Stroh, 21. Adam Levine admitiu que conversou com Stroh, mas afirmou que os dois nunca chegaram às vias de fato. Em seguida, outras duas mulheres publicaram mensagens nas redes sociais dizendo que receberam mensagens de flerte do cantor.

Uma mulher chamada Alyson Rosef postou a captura de telas com mensagens trocadas com o vocalista do Maroon 5 no TikTok e depois apagou. Ela disse que tem muito mais mensagens, mas decidiu não compartilhar porque não são apropriadas e ela não se sentiu à vontade para postar tudo.

Outra mulher, a comediante Maryka, compartilhou no stories do Instagram supostas mensagens do cantor e acrescentou a hashtag "expose Adam Levine". Um dos directs que ela atribui ao artista diz: "Agora estou obcecado por você". Ela respondeu de volta: "Cara, você não é casado?"