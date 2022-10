SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mistério em torno da causa da morte do rapper norte-americano, Coolio, famoso pelo hit "Gangsta's Paradise", no último dia 28 de setembro, ganhou um novo episódio: a causa da morte pode ter sido em razão de asma grave.

De acordo com reportagem do site TMZ, Coolio parecia feliz e saudável em seu último dia de vida, mas seus amigos acreditam que sua bronquite asmática teve grande contribuição para sua morte repentina.

Fontes da publicação americana contaram que os familiares do rapper relataram aos investigadores responsáveis por estudar a causa da morte do artista sobre o histórico de asma grave.

Coolio, segundo o TMZ, costumava viajar com vários inaladores para manter sua condição que causa a inflamação nos brônquios (tubos que levaram o ar para dentro do pulmão) sob controle -e ainda tinha o hábito de usar momentos antes de subir aos palcos para se apresentar.

A reportagem ainda destaca um estudo da American Heart Association que indica que pessoas diagnosticadas com asma têm risco maior de sofrer um ataque cardíaco.

A MORTE DO ASTRO

Coolio morreu no dia 28 de setembro no banheiro da casa de um amigo. Empresário de longa data do astro, Jarez afirmou ao TMZ que o rapper foi ao banheiro na residência desse conhecido e não retornou.

O dono da casa começou a chamá-lo inumeras vezes, sem sucesso, e decidiu abrir a porta a força. Ao conseguir entrar no cômodo, ele encontrou Coolio caído no chão.

Após 45 minutos de intenso trabalho de ressuscitação do rapper, os paramédicos declararam sua morte e apontaram que o caso se assemelha a mortes por problemas cardíacos.

Artis Leon Ivey Jr., mundialmente conhecido como Coolio, foi um dos grandes nomes da geração de ouro do rap americano dos anos 90. O astro chegou à cena de Los Angeles ainda na década de 80, mas estourou internacionalmente só em 1995, com o hit "Gangsta's Paradise".

A canção, uma das mais tocadas da década, foi trilha do filme Mentes Perigosas, do mesmo ano, que tinha Michelle Pfeiffer como principal estrela. O hit chegou instantaneamente ao topo das paradas, onde permaneceu por cerca de três semanas.

Outros títulos marcantes de Coolio são "Fantastic Voyage", "1,2,3,4 (Sumpin' New)" e "It's All the Way Live (Now)".