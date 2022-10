SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O namorado de Carla Diaz, Felipe Becari, foi eleito deputado federal por São Paulo. Defensor da causa animal e filiado ao União Brasil, o político recebeu 178.771 votos.

Em 2020, Becari já havia sido eleito vereador pelo PSD com 98.717 votos, sendo o quarto mais votado da capital paulista. Ele se formou em Educação Física e Direito, mas, aos 23 anos, se tornou policial civil e passou a lutar pela defesa dos animais há 12 anos.

Nas redes sociais, a atriz não fez campanha para o namorado, apenas publicou um vídeo ao lado dele a caminho da sua zona eleitoral.

O casal está junto desde o final do ano passado, mesmo período em que Carla se mudou para um apartamento em São Paulo, cidade onde o político mora. Após a mudança, a atriz fez uma festa em casa, uma "open house", na qual Becari esteve presente.

No mês passado, rumores circularam sobre um possível término do casal, mas Carla e Felipe negaram após aparecerem juntos no Rock in Rio, onde trocaram beijos e carinhos.