SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na próxima sexta-feira, vai ao ar o último episódio de "Pantanal", mas as festas do elenco da novela não terminam aí. Como os atores são bem unidos, Murilo Benício anunciou que tiveram de montar uma agenda para organizar todas as festas da reta final.

Em entrevista do "Fantástico", exibida no "Mais Você", o ator contou que a equipe gosta de uma palhaçada e não perde a oportunidade de comemorar. O pessoal é tão festeiro que um cronograma de festas se fez necessário.

"É uma coisa que parece uma adolescência sem fim. Todo final de noite tem que ir para um lugar. Agora, no final da novela, tinha uma lista de datas de festas que a gente ia fazer. Não vamos fazer uma festa só, vamos fazer umas sete até terminar", confessou.

Em conversa com a jornalista Renata Capucci, José Loreto também comentou que o elenco da novela é tão festeiro que existem dois grupos de mensagem, denominados Pantalovers e Pantalounge.

"No Pantanal começou o 'Pantalounge' porque tinha uma área que era o galpão dos peões e nós ficávamos mais lá. Aí, fizemos um fogueira, um sofá. E tem o 'Pantalovers', né? Esse já é uma galera mais festeira. Nosso karaokê", esclareceu o artista.