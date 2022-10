SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acostumado a gerar burburinho e a causar polêmicas com muita frequência, o cantor Kanye West, 45, voltou a provocar alvoroço. Em suas redes sociais, chamou o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) de 'farsa'.

"Todo mundo sabe que o Black Lives Matter foi uma farsa, agora acabou, de nada", postou ele em seus Stories no Instagram. A frase vem à tona logo após ele usar em um desfile um agasalho com os dizeres "White Lives Matter" (Vidas Brancas Importam).

Além dele, outras modelos usaram a mesma vestimenta, o que causou revolta em algumas celebridades negras dos Estados Unidos. Um deles foi Jaden Smith. "Eu não me importo com quem é se eu não sentir a mensagem de que estou fora", publicou o rapper.

No fim de setembro, Ye, como também é conhecido Kanye, surpreendeu fãs e internautas brasileiros ao compartilhar fotos da atriz Bruna Marquezine, 27, em seus Stories do Instagram.

Nas imagens, Bruna aparecia usando um vestido exclusivo da Burberry, totalmente transparente, que deixava sua lingerie à mostra. Ele já havia elogiado a artista brasileira ao encontrá-la no desfile da grife britânica, realizado em Londres, no dia 26 de setembro.

Segundo a Vogue Brasil, ao encontrar Marquezine no desfile, o rapper teria elogiado a escolha do visual. "Seu vestido é lindo", disse West. O look também foi assunto no Brasil, após a primeira-dama, Michele Bolsonaro, comentar uma foto do vestido da atriz dizendo que ela "gosta de ser feia e vulgar".