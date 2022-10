SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O licor de ervas alemão Jägermeister traz o Night Embassy para a capital paulista em outubro. Apesar dos nomes complicados, o projeto tem uma proposta simples: incentivar a cena noturna local com uma programação temática gratuita.

Para tanto, a atração transformará um prédio na região da Sé, no centro, em embaixada. Às sextas e aos sábados, o espaço recebe oficinas, exposições, workshops e palestras de temas como música, dança, moda e design durante o dia. À noite, o local abriga festas e performances.

Cada semana da programação tem um enfoque diferente ?a primeira aborda moda. As atividades começam nesta sexta, dia 7, com workshop sobre arte têxtil, a partir das 13h. À noite, o endereço recebe a festa Buero, de música alternativa, a partir das 22h30. No dia seguinte, 8, há oficina de bordados tridimensionais, das 14h às 18h, e um desfile da marca diegogama seguido de discotecagem a partir das 21h.

O coletivo Amem, dedicado a pautas das comunidades negra e LGBTQIA+, comanda a agenda da segunda semana, nos dias 14 e 15, com oficinas de temas como dança afro e ballroom. A balada de sexta traz nomes como Irmãs de Pau e Monna Brutal para animar a pista, enquanto a de sábado tem gente como Paulete Lindacelva e Alt Niss. As duas começam às 21h.

O programa da última semana tem temas como feminismo e os povos originários. Nas pistas, a trilha sonora traz ritmos paraenses como aparelhagem e guitarrada. As noites dos dias 20 e 21 são comandadas pela DJ paraense Miss Tacacá, que recebe nomes como Brega Night Dance Club e Zek Picoteiro, além do peruano ShupShup e do mexicano Pahua para colocar o som.

Esta é a primeira vez que o Night Embassy desembarca na América Latina ?o projeto já teve edições na Alemanha, Rússia e África do Sul.

A programação completa está em night-embassy.com.br. Embora todas as atividades sejam gratuitas, algumas pedem reserva antecipada antes pelo site.

JÄGERMEISTER NIGHT EMBASSY

Quando De 6 a 27/10

Onde R. Venceslau Brás, 61, Sé, região central, Instagram @jagermeister_br

Preço Grátis

Link: https://www.night-embassy.com.br/pt/