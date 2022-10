SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Meghan Markle, 41, e príncipe Harry, 38, busca por uma nova casa na comunidade Hope Ranch, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, como reporta o Daily Mail. A ideia deles é morar num local maior já que agora, com dois filhos, a residência em Montecito, na Califórnia, com valor de mais de R$ 70 milhões, tem ficado pequena com a chegada de Lilibet.

Porém, de acordo com o TMZ, vizinhos dessa localidade não querem receber os novos moradores. Eles temem que a região, bastante pacata, comece a borbulhar com fotógrafos, carros e todos os holofotes que eles trazem na bagagem.

Fontes do site afirmam que o bairro é bastante privado e que a chegada do duque e da duquesa trariam um verdadeiro "circo" para as redondezas. Por haver ruas estreitas e sinuosas, muita gente teme que o acúmulo de carros possa prejudicar as crianças que costumam brincar nas ruas e sair das escolas do bairro.

Após diversos desentendimentos, os dois foram oficialmente "rebaixados" no site oficial da família real britânica. Agora, as fotos do duque e duquesa de Sussex aparecerem no final da lista.

Harry e Meghan estão acima apenas do príncipe Andrew, 62, filho da rainha Elizabeth 2ª (1926-2022) envolvido em caso de abuso sexual e afastado da coroa britânica desde que fechou um acordo na Justiça americana.

Antes, a página dedicadas ao casal estava posicionada abaixo das do príncipe William, 40, e Kate Middleton, 40. Após deixarem suas funções em janeiro de 2020, as páginas dos dois foram reposicionadas abaixo da princesa Anne.