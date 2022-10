SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora de música country Loretta Lynn morreu nesta terça-feira (4) aos 90 anos. Ela estava em sua casa em Hurricane Mills, Tennessee, com toda sua família.

Seus parentes que anunciaram que a estrela tinha partido em comunicado para a Associated Press. A causa da morte não foi revelada.

Loretta começou sua carreira no início dos anos 1960, cantando sobre seu orgulho de sua criação rural no Kentucky. Seus hits de maior sucesso "Coal Miner's Daughter" e "You Ain't Woman Enough", a cantora cantava sobre coisas à frente de seu tempo, como sobre sexo e amor, traição de maridos, divórcio e controle de natalidade.

Ela também fez história ao ser primeira mulher a ser nomeada artista do ano nas duas principais premiações do gênero, primeiro pela Country Musi Association em 1972 e depois pela Academy of Country Music três anos depois. Ela foi casada durante 50 anos, com Oliver Lynn, antes dele morrer em 1996.

Eles tiveram seis filhos: Betty, Jack, Ernest e Clara, e depois os gêmeos Patsy e Peggy. Ela deixou 17 netos e quatro netos enteados.