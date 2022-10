SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Pantanal" está na última semana, e os personagens queridinhos do público vão ganhando desfechos nos próximos dias.

No "Mais Você" desta terça-feira (4), Ana Maria Braga questionou Isabel Teixeira sobre como será o final de Maria Bruaca, e se emocionou com a resposta.

A apresentadora comentou que a personagem tem sofrido muito nos últimos capítulos, e perguntou se o que vai acontecer no episódio desta terça vai permitir que ela se entregue ao amor por Alcides.

"A novela inteira é o processo de restauro dessa personagem. Então, se resolver agora, ela não fica até sexta-feira, que é o último capítulo. Demora um pouco ainda, vamos até o último capítulo", brincou a atriz.

"E eu vou te falar uma coisa que não é spoiler, nem nada. É para você, que eu acho que você vai entender isso: para mim, a Maria Braca, a Maria, acaba nessa novela com ela mesma. Porque quando a gente se encontra com a gente mesmo, a gente mesma, a gente pode estar com alguém. Isso para mim não é um spoiler, a busca dela pela novela inteira foi essa. E assim, eu acho que ela se encontra com ela mesma.

"Após ouvirem a resposta de Isabel Teixeira, Ana Maria suspirou, e Louro José comentou: "Que lindo!"