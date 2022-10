SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Exibindo o cabelo pintado de vermelho para sua próxima personagem, a atriz Thalita Carauta, 40, celebra seu novo trabalho na novela "Todas as Flores" (Globoplay). Conhecida por papéis cômicos, como Janete do Zorra Total (Globo), agora a artista dará vida a atriz pornô Mauritânia.

"Ela é uma mulher que trabalha com filmes adultos e esse mercado erótico. Tem uma personalidade combativa", afirma ela, sobre a personagem que chega às telinhas no dia 19 de outubro. Carauta afirmou que precisou "peitar" a decisão de explorar novos papéis além da comédia.

"O humor vai ser sempre um lugar quase de favoritismo na minha vida profissional, mas nunca foi um plano. Entrou na minha vida como algo para ganhar grana mesmo", afirmou. "Durante muito tempo em que fui contratada pela Globo isso precisou ser conversado."

Na trama de João Emanuel Carneiro, a artista fará parte do núcleo da empresa Rhodes, que também conta com atores como Caio Castro, Nicolas Prattes, Fábio Assunção e Humberto Carrão. Mauritânia sofre com sua baixa autoestima e precisa sustentar Joca (Mumuzinho), um ex-peguete abusivo.

Além do trabalho como atriz pornô, ela também atua como garota de programa. Ao longo da história, ela se envolve com o afortunado Raulzito (Nilton Bicudo), que morre e deixa toda sua herança para ela. "A Mauritânia transita nesses dois lugares, ela tem momentos muito profundos de muita dor de muita densidade", acrescenta.

"Todas as Flores" deve ser dividida em duas partes. A primeira vai ao ar entre 17 de outubro e 16 de dezembro deste ano, ganhando uma segunda temporada a ser programada para 2023. A novela também precisou passar por uma mudança no elenco. O ator José Dumont, 72, iria interpretar Galo, um explorador de menores, porém foi preso em flagrante por armazenar imagens de cunho sexual envolvendo crianças. A emissora o afastou e ele foi substituído por Jackson Antunes, 62.

"TODAS AS FLORES"

Quando 17 de outubro

Onde Globoplay

Autor João Emanuel Carneiro

Elenco Fábio Assunção, Regina Casé, Letícia Colin, Sophie Charlotte, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Caio Castro, Ana Beatriz Nogueira e outros

Direção Carlos Araújo