SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agora que Hugh Jackman estará voltando às telonas na pele do super-herói Wolverine em Deadpool 3, o astro de 53 anos deve estar preparando seu corpo para estrelar o novo filme. Com uma intensa rotina de exercícios, o Wolverine deve voltar 'trincado' ao universo da Marvel.

O treino de Jackman para interpretar o mutante com esqueleto de metal indestrutível é focado em conseguir mais massa muscular e definir os músculos - de maneira a conseguir o 'shape' rasgado. Confira abaixo a rotina de duas fases que o ator utilizou para se preparar para o filme "Logan", de 2017.

Segundo informações do treinador David Kingsbury, para a revista Bodybuilding, o ator se exercitou constantemente por cinco meses - começando com o 'bulk', fase de ganho de volume muscular com uma dieta com atenção a calorias e macronutrientes, e fechando com 'cut', a perda do excesso de gorduras.

Feito em uma programação de quatro semanas por vez, o treino de Hugh Jackman se intensifica a cada semana - nas três primeiras, as cargas de peso são aumentadas e o número de repetições diminuído. Na última semana, o ator diminui a carga e aumenta as repetições -depois disso, repetem-se as quatro semanas.

QUAIS SÃO OS EXERCÍCIOS DO ATOR?

"Sempre planejo 'sets' pesados dos exercícios que movimentam diversos músculos. Essa combinação traz os melhores ganhos", afirma o personal sobre o treino do Wolverine.

Os principais exercícios que o astro fazia para incorporar o super-herói eram focados na musculação: supino com barra, agachamento com peso nas costas, barra fixa com peso e levantamento terra são alguns deles - todos trabalham diferentes grupos musculares.

Supino com barra é aquele exercício tradicional, em que a pessoa levanta um peso deitado de costas e com o corpo paralelo ao solo -ele ativa a parte muscular maior e menor do peitoral.

Agachamento com peso nas costas é exatamente o que o nome diz, quem se exercita faz o agachamento tradicional, porém segurando um peso de barra longa em suas costas, ativando esses músculos também.

Barra fixa com peso é o levantamento de seu corpo com apoio em uma barra - só que, dessa vez, adicionando um peso em seu corpo, de maneira a dificultar o exercício.

Por último, o levantamento terra envolve levantar um peso de barra longa - apoiado no chão, até a cintura. Isso afeta o grupo muscular das costas, os músculos glúteos, quadríceps, trapézios e mais.

A DIETA DO WOLVERINE

No entanto, Hugh Jackman aponta que a coisa mais importante para conseguir o 'shape' é a sua dieta. As comidas que Jackman consome devem ser carregadas em proteína e seguir uma regra fixa: carboidratos em dias de treinamento, quando o ator queimaria calorias, e sem carboidratos nos dias de descanso.

"Eu treino por três horas a cada dia. Duas horas pela manhã. Depois eu encaixo mais uma hora durante o dia. A coisa mais importante do treino é a sua comida. Na verdade, 70% de sua aparência é o que você come, só 30% é o treinamento", explicou o ator em entrevista a Men's Health em 2011.

Segundo Kingsbury, Hugh tem quatro refeições ao longo do dia. Por exemplo, o ator come um ovo e um copo de aveia de manhã, um pedaço de carne, uma batata doce e um copo de brócolis na segunda refeição, uma porção de frango grelhado, um copo de arroz integral e um copo de espinafre na terceira e, por último, um pedaço de peixe, um abacate e um copo de brócolis na quarta.

É importante lembrar, no entanto, que o treinamento e a dieta do ator foram desenvolvidas especialmente para ele e seu corpo, logo, os resultados também foram planejados especialmente para o intérprete do Wolverine.