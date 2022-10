SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vida dos influenciadores não tem sido fácil. Muitos deles que resolveram se posicionar a favor de um ou outro candidato contam que agora têm perdido seguidores nas redes sociais.

O comediante Carlinhos Maia, 31, declarou que votaria no Lula (PT) poucos dias antes de o povo ir às urnas. Agora, com um segundo turno definido entre o petista e o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), ele afirma que tem visto uma debandada de fãs. Atualmente, conta com 25,9 milhões de seguidores.

"200 mil pessoas deixaram de me seguir. Fico triste, mas aliviado ao mesmo tempo. Que fique quem goste de mim além da minha opinião política", disse ele no Twitter.

Caso semelhante aconteceu com Yudi Tamashiro, 30. Ele havia compartilhado com seus seguidores que seu voto iria para Bolsonaro. Depois da eleição, o cantor e dançarino voltou à mesma rede social para revelar que havia recebido mensagens de ódio e perdido 100 mil. "Não para de cair e eu sabia que isso iria acontecer. Eu sei dos meus valores", desabafou.

Yudi recebeu apoio de bolsonaristas famosos como Patricia Abravanel, Alessandra Scatena e Karina Bacchi. A própria primeira-dama, Michelle Bolsonaro, repostou o vídeo do cantor e teceu elogios a ele. "Seja forte e corajoso, meu irmão em Cristo". Depois das manifestações, Yudi já havia ganhado mais 400 mil seguidores.

A apresentadora e empresária Bianca Andrade, 27, conhecida também como Boca Rosa, foi outra pessoa que reclamou de perder 100 mil fãs no Instagram desde o anúncio do seu apoio ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. "Podem ir! Bom que eu faço uma festa de 18 milhões de novo, mas dessa vez com pessoas empáticas e de qualidade que defendem as mesmas causas que eu".