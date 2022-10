SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Ringo Starr, 82, precisou cancelar todos os shows que faria até o próximo domingo (9). O ex-baterista dos Beatles contraiu Covid-19. A equipe dele diz que a turnê ficará em suspenso enquanto ele se recupera, em casa.

O diagnóstico da doença foi divulgado na segunda-feira (3). Antes, ele já havia cancelado duas apresentações, mas não havia informação sobre sua saúde. Com a confirmação da doença, foram 7 as apresentações que precisaram ser desmarcadas.

O anúncio oficial foi feito por meio de uma mensagem publicada nas redes oficiais do músico. "Uma mensagem para os fãs do Ringo: foi confirmado hoje [4] que ele está com Covid, e sua turnê atual com a banda All Starr ficará pausada até que ele se recupere", diz o texto.

Starr estava em turnê pela América do Norte. Os shows cancelados ocorreriam entre 1º e 9 de outubro, em cassinos das cidades de New Buffalo e Prior Lake, nos Estados Unidos, e em centros de eventos de Winnipeg, Saskatoon, Lethbridge, Abbotsford e Penticton, no Canadá.

"Ringo espera ficar bem o mais rápido possível e está se recuperando em casa", diz sua equipe. "Como sempre, ele e os All Starrs mandam paz e amor a seus fãs, e esperam vê-los de novo em breve na estrada."