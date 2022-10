SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Angelina Jolie afirma na Justiça americana que o também ator Brad Pitt, seu ex-marido, cometeu atos de violência doméstica contra ela e contra os filhos deles enquanto ainda eram casados. O caso veio à tona nesta semana, no desenrolar do processo que envolve os dois artistas, segundo informa o jornal americano The New York Times.

"Pitt sufocou uma das crianças e bateu no rosto de outra delas", alegou a atriz, que afirmou ainda que seu ex-marido a agarrou pela cabeça e a sacudiu durante uma viagem num jato particular entre a França e a Califórnia, em 2016. O evento teria acontecido pouco antes de Jolie pedir o divórcio.

O processo que trouxe esses detalhes à tona tem a ver com a partilha de uma vinícola que já pertenceu aos dois atores. Embora já fosse sabido que o casal teve uma briga durante esse trajeto aéreo e que ela foi o estopim da separação, exatamente o que de fato aconteceu ainda não havia sido detalhado.

Em agosto deste ano, o site americano Puck teve acesso a documentos sobre o caso e adiantou que Pitt tinha jogado cerveja em Jolie durante uma discussão. Os nomes das partes foram preservados no processo, que já tinha se tornado público. A investigação foi conduzida usando pseudônimos como "Jane Doe" --nome usado quando o real é desconhecido, embora já se especulasse que poderia se tratar de Jolie pelas coincidências com o relato que ela fez na ocasião.

Segundo a publicação, a atriz contou em depoimento a um agente do FBI que o marido estava bebendo quando a puxou para o fundo do avião, a segurou pelos ombros, a sacudiu e gritou: "Você está ferrando com essa família".