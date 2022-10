SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deborah Secco, 42, ativou o modo sincerona durante participação no Jojo Meia Nove, versão "proibidona" do talk show Jojo Nove e Meia (Multishow) para o YouTube. Durante o bate-papo com Jojo Todynho, 25, e com a consultora em educação sexual Caroline Amanda, a atriz comentou um dos tabus da anatomia feminina.

O trio estava respondendo a uma espectadora chamada Luana, que queria saber se era verdade que mulher que faz muito sexo acaba ficando com a vagina "larga" depois de algum tempo, informação que ela teria recebido de uma tia. "Não, amor, eu sou a prova viva disso", afirmou.

À vontade, Deborah acabou dando detalhes da própria anatomia. "Pode ficar tranquila que ela fica super justinha", disse. "Amor, lavou tá nova. Ninguém nem sabe que você usou."

No programa, a atriz ainda revelou ser adepta do pompoarismo, técnica que exercita os músculos da vagina. Foi quando Jojo Todynho contou que uma amiga tinha lhe contado que "já botou a pepeca pra fumar".

"Amor, depois do programa eu te mostro, depois que terminar o programa eu vou te fazer uma demonstração", afirmou Deborah. Perguntada por Caroline Amanda se queria fazer uma exibição da técnica ali, ela declinou. "É muito íntimo, mas para a Jojo depois eu faço."

Conhecedora do assunto após fazer aulas e se exercitar durante anos, ela surpreendeu a apresentadora do programa ao falar dos benefícios da prática. "Aumenta o seu prazer, o seu controle de prazer", contou. "O meu orgasmo eu consigo fazer com que ele dure mais."

Ela ainda terminou com uma declaração sobre prazer sexual, direcionada principalmente às mulheres. "Gozar não é errado", declarou. "Gozar não é feio. Gozar é legal. Todo mundo goza, ou deveria."