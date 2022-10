SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A personagem Velma, de "Scooby-Doo", foi finalmente retrata de maneira oficinal como LGBTQIA+. Ela surgiu como lésbica em "Trick or Treat Scooby Doo!", um filme especial de Halloween do desenho animado que já foi lançado nos Estados Unidos.

Algumas cenas do filme já estão circulando nas redes sociais. Nelas, Velma aparece apaixonada ao encontrar a estilista Coco Diablo, e fica envergonhada com a presença dela.

Não é de hoje que se especula sobre a sexualidade de Velma. Algumas pistas de sua homossexualidade já tinham sido dadas em nos episódios de "Scooby-Doo! Mistério, S/A.", versão do desenho exibida a partir de 2010, e nos filmes em live-action do desenho, do começo deste século.

Em 2020, o cineasta James Gunn, que fez o roteiro dos filmes "Scooby-Doo", de 2002, e "Scooby-Doo 2: Monstros à Solta", de 2004, disse que os longas foram modificados na época para esconder a sexualidade de Velma.

"Em 2001, a Velma era explicitamente lésbica no roteiro inicial", ele tuitou em 2020. "Mas o estúdio foi diluindo, deixando mais ambíguo (na versão filmada), até não ter nada disso (na versão lançada) e, por fim, um namorado (na sequência)."

Também em 2020, Tony Cervone, que trabalhou na "Mistério, S/A", afirmou que Velma não era bi, mas sim lésbica. "Sempre planejamos que Velma agisse um pouco fora do personagem quando ela estava namorando Salsicha porque esse relacionamento era errado para ela e ela tinha uma dificuldade com a razão por trás disso".

O filme "Trick or Treat Scooby-Doo!" estreou no streaming nos Estados Unidos e não tem previsão de ser exibido no Brasil. Velma também terá uma série só sobre ela na HBO Max.