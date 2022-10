SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Padre Kelmon, político do PTB, ficou em sétimo lugar entre os candidatos à Presidência nas eleições deste domingo, mas se tornou um dos mais populares nas redes sociais depois de virar piada nas redes sociais.

Sua credibilidade é alvo de suspeitas. No debate da Globo, o ex-presidente Lula (PT) disse que Kelmon estava fantasiado, enquanto Soraya Thronicke (União Brasil) o chamou de "padre de festa junina".

A Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia no Brasil disse que não tem relação com o sacerdote. Especialistas também têm questionado suas vestimentas e acessórios, que seriam exagerados demais para um padre.

Kelmon não é o primeiro a viralizar entre polêmicas nas redes sociais. Conheça, a seguir, cinco filmes sobre sacerdotes cristãos que deram o que falar e saiba onde assistir cada um no streaming.

O Confessionário

Padre Morris está cansado de sua vida como sacerdote. Não aguenta mais escutar confissões cheias de falsidade e mentiras feitas pelos fiéis diariamente. É um padre cético e descrente do cristianismo, até que recebe uma visita no confessionário que muda sua percepção. É um filme de drama com toques de comédia que questiona princípios religiosos.

EUA, 2019. Direção: Matthew Tibbenham. Com: Jessica Lynn Parsons, Clayton Nemrow e Sarah Schreiber. 12 anos. No Amazon Prime Video

O Diabo de Cada Dia

Protagonizado por Tom Holland, o filme se passa entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Arvin, o personagem de Holland, começa a desconfiar que o recém-chegado pastor Preston Teagardin, vivido por Robert Pattinson, é uma farsa. Até que os dois têm um embate.

EUA, 2020. Direção: Antonio Campos. Com: Bill Skarsgård, Tom Holland e Banks Repeta. 18 anos. Na Netflix

O Exorcista

O filme causou alvoroço ao misturar religião com terror. Na trama, uma atriz nota que sua filha está se comportando de um jeito esquisito. Um padre atesta que a menina está possuída e pede ajuda a outro sacerdote, especialista em exorcismo, que tenta ajudar a garota.

EUA, 1973. Direção: William Friedkin. Com: Ellen Burstyn, Max von Sydow e Linda Blair. 14 anos. Para aluguel no Amazon Prime Video (R$ 7,90)

O Ritual

Um seminarista cético decidido a abandonar a igreja é enviado ao Vaticano para estudar rituais de exorcismo. O padre Lucas, um famoso exorcista, mostra ao recém-chegado o lado mais sombrio da religião.

EUA, 2011. Direção: Mikael Håfström. Com: Colin O'Donoghue, Anthony Hopkins e Ciarán Hinds. 14 anos. Para aluguel no Amazon Prime Video (R$ 7,90)

Spotlight: Segredos Revelados

Vencedor do Oscar de melhor filme em 2016, o filme é baseado numa história real sobre um grupo de jornalistas que se reúne para investigar e escancarar casos de padres que abusaram de crianças.

EUA, 2015. Direção: Tom McCarthy. Com: Mark Ruffalo, Michael Keaton e Rachel McAdams. 12 anos. Para aluguel no Amazon Prime Video (R$ 6,90)