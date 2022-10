SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primogênita do clã Kardashian-Jenner, a atriz e modelo Kourtney Kardashian, 43, admitiu ter se distanciado das irmãs Kim e Khloé. Ela falou sobre o atual momento de sua vida em uma participação no podcast Not Skinny But Not Fat.

A socialite atribuiu o afastamento principalmente à nova rotina e vivências de Khloé, que estão mais próximas às experiências de Kim. Antes, ela e Khloé eram sempre vistas em eventos e tapetes vermelhos, posando juntas.

"Acho que quando a Khloé ficou grávida da True [filha mais velha da socialite] e a Kim contratou uma barriga de aluguel [para a gestação de seu caçula, Psalm], elas acabaram se aproximando. Elas estavam passando por coisas parecidas", afirmou, em um trecho reproduzido pelo site TMZ.

Ela também disse que chegou a ficar incomodada com a aproximação das irmãs na época, em 2018. Kourtney afirmou que sentia como se as duas estivessem se unindo "contra ela". "Eu senti como se fossem as mesmas coisas que eu e a Khloé fizemos com a Kim, elas meio que estavam descontando em mim."

Kourtney, que recentemente se casou com Travis Barker, baterista da banda Blink-182, tem três filhos frutos do relacionamento com Scott Disick: Mason, 12, Penelope, 10, e Reign, 7. Kim tem quatro filhos com o rapper Kanye West: North, 9, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 3. Já Khloé é mãe de True, 4, e um bebê recém-nascido, que ainda não teve o nome revelado, com o jogador de basquete Tristan Thompson.