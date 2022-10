SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giovanna Ewbank, de 36 anos, montou um espaço inspirado no "surubão de Noronha", referência à polêmica criada em 2019, em sua festa de aniversário, que celebrou a data junto com o produtor Leo Fuchs, com a temática dos anos 2000.

A decoração com o espaço do "surubão de Noronha" se deu em razão da polêmica onde Bruno Gagliasso e Giovanna estavam envolvidos em Fernando de Noronha.

O boato surgiu quando um suposto ex-funcionário da Globo vazou a informação em um perfil de fofocas no Instagram. A página divulgou uma lista de famosos que viajaram para a ilha paradisíaca com o objetivo de fazer sexo em grupo. Além do casal, também estavam incluídos Bruna Marquezine, Neymar, Fernanda Paes Leme, entre outros. No mesmo período, Marina Ruy Barbosa foi acusada de ter tido um caso com José Loreto, que era casado com Débora Nascimento, nos bastidores da novela das 9 "O Sétimo Guardião" (TV Globo).

O rumor cresceu após diversas famosas, como Bruna, Giovanna, Thaila Ayala e Fiorella Mattheis, pararem de seguir Marina nas redes sociais, como uma forma de tomar partido na defesa de Débora.

Entretanto, alguns famosos já se posicionaram e desmentiram a polêmica do "surubão de Noronha". Em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", Bruno afirmou que o rumor foi uma "cortina de fumaça" para o possível caso de traição entre os colegas de elenco da novela.

"O 'surubão de Noronha' nada mais é que uma cortina de fumaça para uma polêmica que aconteceu durante a novela. Essa é a verdade. Quer que eu fale quem soltou? O que organizava, né? O organizador, quem recebia as pessoas. Era na minha pousada, não era?", disse.

"Era Fernanda, Giovanna, eu, Neymar, Bruna [Marquezine], João Vicente -que nunca foi para Noronha. Entrou a Fiorella Mattheis, Thaila [Ayala]", disparou Bruno. "Seria uma baita suruba", disse Fernanda.

Além disso, o ator também já falou sobre a polêmica em uma rede social. "Eu tenho muita dificuldade de negar o surubão de Noronha porque é uma história muito divertida se fosse real. Mas devo frustrá-los. Sou um pai de família apaixonado pela Giovanna sem tempo pra farra. Não me cancelem", brincou.

No mesmo videocast, Bruna também se manifestou e contou que vivia fase na vida em que "nem tinha energia para transar". "Era uma época que nem tinha energia para transar. Quem dirá para suruba. Tive essa fase que eu achava que era meio assexuada (sic), eu achei", afirmou.