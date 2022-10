SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Brad Pitt, 58 anos, negou as acusações feitas por Angelina Jolie, 47, que ele teria agredido não só ela, mas dois de seus seis filhos durante uma briga no avião particular deles, em 2016.

A briga teria acontecido alguns dias antes do divórcio do casal ser anunciado. Em entrevista ao Daily Express, uma fonte ligada ao Pitt negou feitas por Angelina de que o ex-marido tinha comportamentos violentos. "Ela continua a refazer, revisar e reimaginar a descrição de um evento ocorrido há seis anos, acrescentando informações completamente falsas a cada vez que volta a insistir em seus objetivos. A história dela está sempre mudando".

Uma outra fonte contou ao TMZ que os filhos do casal não estão mais falando com ele. De acordo com o relato, o relacionamento dele com as crianças é um "relacionamento limitado ou nulo, por causa dos empenhos dela [Jolie]".

ACUSAÇÕES

Angelina Jolie entrou com uma ação contra Brad Pitt em meio a uma batalha legal pelo Château Miraval, uma vinícola francesa que o ex-casal comprou há mais de uma década.

O processo, obtido pelo site Variety, traz a equipe jurídica da atriz revelando novos detalhes sobre uma suposta briga que ocorreu entre o ex-casal e seus filhos em um avião em setembro de 2016.

Pitt entrou com uma ação contra Jolie no início deste ano, acusando-a de violar "direitos contratuais" depois que ela vendeu sua metade do Château Miraval sem conhecimento dele.

Os advogados de Jolie alegam agora que as discussões com a equipe de Pitt sobre a venda de seu lado da empresa foram interrompidas depois que ele exigiu que ela assinasse "um acordo de confidencialidade que a teria proibido contratualmente de falar fora do tribunal sobre o abuso físico e emocional de Pitt contra ela e seus filhos".De acordo com o processo, "Pitt sufocou uma das crianças e acertou outra no rosto", além de "agarrar Jolie pela cabeça e a sacudir" durante a briga de 2016.

O advogado de Jolie afirma que a disputa começou quando Pitt a acusou de ser "muito respeitosa" com seus filhos. Os dois começaram a brigar no banheiro do avião.

"Pitt agarrou Jolie pela cabeça e a sacudiu, depois agarrou seus ombros e a sacudiu novamente antes de empurrá-la contra a parede do banheiro. Pitt então socou o teto do avião várias vezes, levando Jolie a sair do banheiro", alega a equipe jurídica de Angelina Jolie.

Já sobre a suposta agressão de Pitt, o relatório diz o seguinte: "quando uma das crianças defendeu verbalmente Jolie, Pitt atacou seu próprio filho e Jolie o agarrou por trás para detê-lo. Para tirar Jolie de suas costas, Pitt se jogou para trás nos assentos do avião, ferindo as costas e o cotovelo de Jolie. As crianças correram e todos tentaram bravamente proteger uns aos outros. Antes que tudo terminasse, Pitt sufocou uma das crianças e atingiu outra no rosto. Algumas das crianças imploraram a Pitt que parasse. Todos ficaram assustados. Muitos estavam chorando", acrescentaram os representantes da atriz.

Jolie teria aberto de maneira anônima um processo em 2016 no qual alegou ter sido agredida por seu "então marido" em um avião particular. A atriz teria dito a um agente do FBI que Pitt "agrediu física e verbalmente" ela e os filhos.

O agente concluiu que não iria processar acusações criminais, fazendo com que Jolie entrasse anonimamente com uma ação da Lei de Liberdade de Informação contra o FBI, segundo a imprensa internacional, para obter documentos relacionados à investigação federal contra Pitt.