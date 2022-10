SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma dentista que atende na rede pública de Jarinu (SP), foi afastada de suas atividades após a mãe de uma criança de 6 anos denunciar o atendimento que sua filha recebeu em uma UBS (Unidade Básica de Saúde), onde a profissional teria gritado e feito ameaças à menina. Um boletim de ocorrência foi registrado.

A mãe da criança relatou à reportagem que buscou atendimento odontológico de urgência na UBS Nova Trieste para a filha na quinta-feira (29), após a criança se queixar de dores e passar dois dias sem se alimentar bem. Segundo a responsável, o quadro aconteceu depois de um dano em uma obturação, que precisava ser restaurada, causando inflamação na gengiva da criança.

A mãe conta que entrou na sala de atendimento com a filha e ficou sentada em uma cadeira atrás da dentista. Ao notar que a filha começou a reclamar de dores durante o atendimento e ter sido advertida com um grito pela profissional, ela começou a gravar a situação com o celular.

"Lorena, por favor, tá? Por favor. Eu vou ter que apertar sua língua porque você está mexendo né? É, está doendo, eu estou apertando mesmo, vou apertar mais ainda", ameaça a profissional.

Em outro trecho é possível ver que a menina continua chorando, diz que a boca está sangrando e logo é advertida pela profissional mais uma vez.

"Está saindo sangue, sim, pois eu estou mexendo. Eu estou mexendo para te ajudar. E quanto mais você mexe, mais sangue vai sair porque você está se machucando. Não sou eu que estou te machucando. É você", disse a dentista.

A mãe também disse que, durante o atendimento, a menina colocou a mão na boca mostrando estar com dor e mais uma vez foi advertida com ameaças pela profissional: "Tira a mão daqui, senão eu furo a sua mão", afirmou a dentista.

Ao ver a filha sendo tratada daquela maneira pela profissional, a mão afirmou ter ficado sem reação e com medo de intervir.

"Fiquei com receio de que ela pudesse machucar a minha filha. Nunca tinha visto um profissional, um médico, tratar um paciente daquela maneira. Comecei a filmar para ter provas para poder denunciar e assim outras crianças não passassem pelo que minha filha passou", explicou a mãe.

Depois do atendimento, a responsável pela criança foi até à delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Ainda segundo a mãe, a menina ficou traumatizada com o atendimento e vai passar por atendimento psicológico amanhã.

"Quando chegamos em casa após sair da UBS ela me perguntou se aquele tipo de atendimento era normal. Depois daquele dia ela se fechou, está mais quieta e não quer falar sobre o assunto", acrescenta a mãe.

Ela conta ainda que há seis meses a filha vem fazendo acompanhamento odontológico com outro dentista do município e essa teria sido a primeira vez que ela chorou durante o atendimento.

PROFISSIONAL AFASTADA

Em nota, a prefeitura de Jarinu disse que uma sindicância foi aberta para apurar a denúncia e afastou a profissional."A Prefeitura de Jarinu, por meio da Secretaria de Saúde, informa quem ao tomar conhecimento do ocorrido, imediatamente afastou os profissionais de Saúde envolvidos e iniciou a investigação do caso. Na última sexta-feira (30), foi aberta sindicância administrativa e todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. A mãe foi prontamente contatada, após a ciência do ocorrido, e tem recebido toda a assistência necessária. A criança recebeu encaminhamento para atendimento psicológico e também já passou por novo atendimento odontológico", afirma o comunicado.

A prefeitura não informou o nome da profissional envolvida no caso, por isso a reportagem não conseguiu localizá-la e ouvir a sua versão.