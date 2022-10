SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronnie Von entrevista Vera Fischer para o "Manhã do Ronnie" (RedeTV!) desta quinta-feira (6).

Natural de Blumenau (SC), a artista começou sua carreira como modelo e foi coroada Miss Brasil aos 17 anos. Pouco menos de uma década depois da conquista nas passarelas, estreou na televisão atuando em "Espelho Mágico" (1977).

Na conversa com o apresentador, a atriz relembra os bastidores de novelas como "Laços de Família" (2001), escrita por Manoel Carlos, na qual interpretou a icônica Helena.

"A protagonista tem 40 cenas por dia, de seis, oito páginas", recorda ela.

Mesmo com um papel desafiador, ressalta seu carinho pela atuação, além da imersão na vida da personagem: "Adorava aquilo, chorava e sofria porque não gosto de dizer que interpreto, eu vivo. Aqueles filhos eram meus filhos. Agradeço ao Maneco até hoje por isso, tiveram várias Helenas e eu amei a que eu fiz."

Na trama, ao viver o par romântico com Tony Ramos, Vera fala da delicadeza do galã, que foi o diferencial nas cenas amorosas.

"Ele beija educadamente, acho isso muito chique. Hoje em dia as pessoas beijam dessa forma, mas é com pudor, não só pela educação, mas também porque não querem ser intensas, e eu durante as primeiras novelas, filmes e peças, nas quais havia paixão e amor, era para valer mesmo, óbvio que tudo era ensaiado. Mas o Tony era um lorde, meu amigo querido. Então é diferente, respeito muito", declara a loira.

Ainda na entrevista, a artista de 70 anos opina sobre ser conhecida como 'Miss' e 'sex symbol', dizendo que esses estereótipos não são um problema e agregam à sua personalidade.

"Durante uma época, as pessoas viam muito o exterior, quando não tinha internet. Esses rótulos eu não descarto, eles somam para mim, me fazem ser tudo isso que sou realmente e mais um tanto. Isso é muito bom, a gente não pode jogar nada fora, é um arquivo", pondera.

Após inúmeros trabalhos na teledramaturgia, Vera Fischer não pensa em parar e menciona os próximos passos da carreira. "É uma história que está sendo escrita, uma minissérie para o streaming, uma personagem que nunca fiz e estou louca para fazer. Tem um filme para ser feito em Portugal. Os planos são muitos", conta, sem abrir detalhes.