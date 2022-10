SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anthony Bourdain era o homem com o "melhor trabalho do mundo". Era isso que a imprensa, os fãs e o público diziam sobre o cozinheiro e apresentador de programas sobre gastronomia e viagens. O próprio Bourdain disse isso em uma entrevista à revista New Yorker, pouco mais de um ano antes de tirar a própria vida.

Sua vida não foi exatamente fácil. Houve uma fase de vício em drogas, descrita em detalhes no livro "Cozinha Confidencial", tabagismo e uma longa batalha contra a depressão. O humor cético e por vezes sombrio do chef também já era conhecido por quem acompanhava seus programas de televisão.

Ainda assim, o suicídio de Bourdain foi recebido com surpresa por quem via, de fora, os passeios mundo afora e as visitas aos melhores restaurantes que existem. Além de ter o "melhor trabalho", nos últimos anos, ele realmente parecia estar levando uma vida mais saudável. Conquistou a faixa azul no jiu-jitsu, diminuiu o consumo de bebida alcoólica e parou com o cigarro.

Em 2016, porém, o chef conheceu quem hoje é apontada por amigos e colegas de trabalho como uma das principais influências em sua morte. O relacionamento conturbado com a atriz Asia Argento é citado por pessoas próximas como um "catalisador" do suicídio do astro da culinária.

Nos últimos meses, livros e documentários reuniram relatos sobre o namoro dos dois, mensagens trocadas e até o histórico de pesquisas de Bourdain, revelando detalhes de suas últimas horas.

"COMO UM ADOLESCENTE"

Bourdain conheceu Asia Argento durante as gravações da série "Lugares Desconhecidos" (CNN), no início de 2016, em Roma. O chef era 19 anos mais velho que a atriz, filha do cineasta italiano Dario Argento. Asia também atuou em filmes como "Terra dos Mortos" e "Triplo X", com Vin Diesel.

Em setembro daquele ano, o chef se separou de sua mulher, Ottavia Busia-Bourdain, com quem foi casado por nove anos. De acordo com fontes próximas do casal, eles já estavam separados há algum tempo e decidiram oficializar o divórcio. Ariane, nascida em 2007, é a única filha de Bourdain e fruto do relacionamento.

Meses depois, em fevereiro de 2017, o site Page Six confirmou que Asia e Bourdain estavam "apaixonados" e em um relacionamento.

MOVIMENTO #METOO E A POLÊMICA COM JIMMY BENNETT

Em outubro de 2017, Asia Argento se tornou um dos principais rostos do movimento #MeToo, que denunciou abusos sexuais na indústria do entretenimento. A atriz acusou o produtor Harvey Weinstein de estupro, assim como Uma Thurman, Angelina Jolie, Rose McGowan e mais dezenas de mulheres que acusaram o empresário de crimes similares.

Bourdain apoiou Asia e exaltou a luta da namorada em diversas entrevistas e publicações nas redes sociais. Ele também escreveu um artigo colocando-se ao lado das mulheres e atribuindo seu posicionamento a Asia:

"Eu conheci uma mulher extraordinária com uma história particularmente horrível que me apresentou a outras mulheres igualmente extraordinárias com histórias igualmente horríveis. Sou grato pela coragem delas e inspirado por elas."

Em agosto de 2018, dois meses após a morte de Bourdain, porém, o New York Times publicou uma matéria afirmando que Asia Argento fez um acordo com um jovem que a acusou de abuso sexual.

Jimmy Bennett, que interpretou o filho de Asia em "Maldito Coração" aos 7 anos de idade, acusou a atriz de tê-lo molestado em um hotel na Califórnia em 2013. Ele tinha 17 anos e ela, 37. A idade de consentimento para sexo no estado é de 18 anos.

Asia negou ter tido relações sexuais com Bennett, mas o site TMZ vazou uma imagem dos dois seminus na cama. Mensagens trocadas entre ela e uma amiga também foram vazadas. Nelas, Asia diz que "o menino tarado partiu para cima dela" e que "eles transaram, mas foi estranho". O ator diz o contrário: que foi Asia quem iniciou a "relação não consentida".

O jornal noticiou que Bennett pediu uma indenização de US$ 3,5 milhões, cerca de R$ 18 milhões. Asia arranjou um pagamento de US$ 380 mil ou R$ 1,9 milhões para o ator.

De acordo com a própria atriz e com a biografia não-autorizada "Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain", foi o chef quem fez o pagamento para Bennett. Além disso, ele teria contratado um detetive particular para investigar o jovem.

"Bourdain gastou centenas de milhares de dólares com Argento, providenciando apoio financeiro para ela, seus dois filhos e às vezes, para amigos dela", diz o livro, que será lançado no início de outubro.

Ottavia Busia-Bourdain, ex-mulher do apresentador, com quem ele ainda mantinha contato antes de sua morte, falou sobre o assunto em tom crítico à atriz.

"Ela constantemente pedia que ele fizesse coisas para ela, consertasse seus problemas, ajudasse com sua 'carreira de ativista'. E ela nem pedia isso de maneira gentil. Ela falava que a vida dela ia acabar se os problemas dela não fossem resolvidos imediatamente e, claro, ele ficava apavorado", afirma Ottavia Busia-Bourdain ao livro "Down and Out in Paradise: The life of Anthony Bourdain".

SINAIS DE ALERTA

No livro "Bourdain: The Definitive Oral Biography", escrito por Laurie Woolever, assistente de longa data do chef, colegas de trabalho contam que em janeiro de 2018, o relacionamento de Bourdain e Asia começou a causar preocupação entre os colegas de trabalho.

Durante gravações em Hong Kong, o diretor Michael Steed precisou fazer uma cirurgia na vesícula, e Bourdain insistiu que Asia dirigisse o episódio.

"Eu costumo culpar minha vesícula pelo começo do fim da vida de Tony. No momento em que eu soube que [Asia] foi escolhida para dirigir, eu sabia que seria o fim. Eu sabia que seria o fim de alguém", afirmou.

Após atriz acabou se desentendendo com Zach Zamboni, cinegrafista que ganhou três Emmys por seu trabalho com Bourdain e trabalhava com ele há anos. O chef, então, demitiu Zamboni, o que deixou a equipe assustada.

"Isso foi um grande sinal de alerta. Porque se ele vai fazer isso com alguém como [Zamboni], significa que qualquer um em seu círculo mais próximo é essencialmente dispensável", disse a produtora Helen Cho.

"Ele sabia o que ele estava fazendo e não conseguia parar, e era paralisante ver isso. Eu me senti muito perdida. Eu disse: 'Você está brincando com fogo. Você sabe disso, certo?'. E ele disse: 'Sim, eu sei. Mas o que posso fazer? Ela me ama'", contou.

"A equipe dos sonhos", escreveu Bourdain, compartilhando uma foto das gravações em que está ao lado de Asia e Christopher Doyle, o cinegrafista responsável pelo episódio de Hong Kong.

Outra questão que gerou preocupação na ex-mulher de Bourdain, Ottavia, era o suposto "controle" que a atriz tinha sobre a vida do chef. De acordo com mensagens trocadas entre o chef e a ex-mulher, Asia ficava revoltada ao ver fotos de Bourdain com a família. Ele chegou a pedir que Ottavia não publicasse uma foto dos dois com a filha no Dia dos Pais.

As mensagens de texto incluídas no livro "Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain" foram obtidas por meio dos detentores do patrimônio de Bourdain. No caso, Ottavia.

"Eu estou cansada de fingir que não te conheço ou que nunca estamos no mesmo lugar", escreveu a ex-mulher do apresentador. Ele respondeu que entendia a mágoa, mas que desde que deixou a ex-mulher e a filha, Asia estava "surtando".

O livro conta ainda que Bourdain estava consumindo altas quantidades de esteróides, hormônios para crescimento e Viagra para que a idade não fosse um problema entre ele e a atriz.

A MORTE DE BOURDAIN

Em junho de 2018, Anthony Bourdain ficou "furioso" após ver fotografias de um papparazzi que mostravam Asia em clima de romance com o repórter francês Hugo Clément em Roma. Enquanto isso, o apresentador estava na Alsácia, na França, gravando "Lugares Desconhecidos" com seu melhor amigo, o chef Eric Ripert.

De acordo com o livro, apesar dos passeios divertidos pela região, o humor de Bourdain preocupou pessoas próximas. Na noite anterior ao suicídio, Ripert teria colocado o ouvido na porta do quarto do amigo para conferir se ele estava vivo ? e ele estava.

Naquele dia, Bourdain e Asia discutiram. O conteúdo das mensagens foi revelado na biografia não-autorizada.

"Eu estou bem. Eu não estou com rancor. Eu não estou com ciúmes por você ter estado com outro homem. Eu não sou seu dono. Você é livre. Como eu te prometi e quis dizer de verdade. Mas você não se importou. Você foi irresponsável com meu coração, com a minha vida", escreveu ele, lamentando que ela tenha tido um encontro com Clement no mesmo hotel em Roma em que eles costumavam ir.

Asia respondeu que "não aguentava mais aquilo", não aguentava a possessividade e que não ficaria mais naquele relacionamento.

Segundo o autor, Charles Leerhsen, Bourdain saiu sozinho no dia seguinte após as gravações. Não acompanhou os amigos em um tradicional jantar, como costumava fazer, mas comeu e bebeu só. Por fim, trocou as últimas mensagens com Asia.

"Há algo que eu posso fazer?", escreveu ele.

"Pare de encher meu saco", respondeu Asia.

"Ok", concluiu o chef.

Naquela noite, Bourdain se enforcou em seu quarto de hotel aos 61 anos.

Em entrevista ao Daily Mail em setembro daquele ano, Asia negou que a "traição" foi o motivo da morte do namorado: "Ele me traía também. Isso não era problema para nós. As pessoas dizem que eu o assassinei. Que eu o matei. Mas eu entendo que o mundo precisa encontrar um motivo. Eu gostaria de encontrar um motivo também. Eu não tenho", lamentou.

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda no CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.