SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após Claudia Raia, agora é a vez da atriz americana Hilary Swank surpreender os fãs com o anúncio de que está grávida. Aos 48 anos, ela, que não tem filhos ainda, está esperando gêmeos, frutos de seu casamento com Philip Schneider. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (5) durante sua participação no programa Good Morning America.

"Isso é algo que eu tenho esperado há muito tempo. E não é apenas um, mas dois. Eu não posso acreditar", disse a atriz que está no ar na TV americana atualmente na série "Alaska Daily". Segundo Swank, a equipe que trabalha com ela na série também não sabia da gravidez, e soube juntos com os fãs em seu anúncio de hoje.

A atriz contou que suas roupas começaram a ficar apertadas e ela chegou a cortar um jeans que usava na gravação por causa de sua barriga. Ela teve que usar uma jaqueta para disfarçar, o que chamou a atenção da equipe, já que a peça não estava prevista, mas ainda assim ninguém desconfiou da real razão da mudança no figurino.

Swank não revelou se a gravidez aconteceu de forma natural, mas afirmou que tem casos de gêmeos tanto em sua família quanto na família do marido, o que explicaria sua tendência a também ter uma gestão múltipla. "É uma bênção. É um milagre total. É inacreditável", afirmou ela.

A atriz, vencedora do Oscar de melhor atriz pelo filme "Menina de Ouro", se casou com Schneider em 2018, dois anos após terem sido vistos juntos pela primeira vez. "Fiquei emocionada e muito grata por me casar com o homem dos meus sonhos e ver todas as pessoas que amamos juntas. Foi realmente um sonho se tornando realidade."

O anúncio da gravidez tardia de Hilary Swank acontece algumas semanas após a atriz Claudia Raia também surpreender os fãs ao engravidar aos 55 anos. "Por que uma pessoa de 50 e poucos anos tem que ser só avó se ela quer ser mãe, se ela tem um novo casamento? Pode tudo o que você quiser", afirmou ela, que engravidou naturalmente.