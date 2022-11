BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Tarcísio de Freitas, eleito neste domingo (30) como governador do estado de São Paulo, vai comandar 62 instituições culturais, com espaços de peso como a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e o Memorial da América Latina entre eles.

O ex-ministro de Jair Bolsonaro não deu sinais do que pretende fazer com toda essa rede cultural durante a campanha, e elencou propostas vagas no seu plano de governo.

O plano para o setor, segundo indicado no documento, "se baseia numa ótica que alia cultural e desenvolvimento de forma verdadeira, deixando de lado a costumeira abordagem meramente assistencialista".

Só na capital paulista, Tarcísio estará a frente de 19 museus de vocações distintas (veja lista completa abaixo). Estão sob o guarda-chuva do governo do estado, por exemplo, os três prédios da Pinacoteca, que terá um um novo edifício dedicado à arte contemporânea em dezembro, o Museu do Futebol, o Museu da Imagem e do Som e o Museu Afro Brasil, parte do complexo de instituições culturais que está no Parque do Ibirapuera.

A próxima gestão também vai comandar três bibliotecas e 14 Fábricas de Cultura. A única menção mais palpável do plano de governo de Tarcísio de Freitas, aliás, é ampliar a rede dessas unidades ocupando, quando possível, imóveis públicos ociosos.

As postagens públicas do próximo governador também não apontam para cultura como algo central para a gestão. Um de seus poucos comentários foi sobre o Instituto Baccarelli, programa sócio-cultural em Heliópolis, na zona sul da cidade.

Tarcísio também afirmou em seu plano de governo que alinhará a cultura às políticas públicas do governo federal, sem detalhar se isso se refere ao momento atual que a gestão de Bolsonaro seguiu nos últimos quatro anos.

A candidatura de Tarcísio foi patrocinada pelo presidente, que designou seu auxiliar na pasta da Infraestrutura para concorrer em São Paulo, apesar de o ex-ministro ter nascido no Rio de Janeiro e vivido em Brasília.

A turma do ex-Secretário Especial da Cultura Mario Frias também vê a gestão do atual governador como aliada na pauta cultural. Nomes que não conseguiram vaga no Congresso para 2023, como André Porciuncula e Felipe Carmona, tentam cargos nesta gestão desde a reta final da campanha. Isso ainda que os nomes não sejam cogitados pelo candidato do Republicanos por ora.

*

CONHEÇA AS INSTITUIÇÕES CULTURAIS COMANDADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE SP

MUSEUS NA CAPITAL

Casa das Rosas

Casa Guilherme de Almeida

Casa Mário de Andrade

Memorial da Resistência

Memorial da América Latina

Museu da Imagem e do Som

MIS Experience

Museu Afro Brasil

Museu Catavento

Museu da Casa Brasileira

Museu da Diversidade Sexual

Museu das Culturas Indígenas

Museu das Favelas

Museu da Imigração

Museu da Língua Portuguesa

Museu de Arte Sacra

Museu do Futebol

Paço das Artes

Pinacoteca (complexo formado pela Pina Luz, Estação Pinacoteca, e Pina Contemporânea, que será aberta em dezembro)

MUSEUS DO INTERIOR E LITORAL

Museu Casa de Portinari, em Brodowski

Museu das Monções, em Porto Feliz

Museu do Café, em Santos

Museu Felícia Leirner, em Campos do Jordão

Museu Índia Vanuíre, em Tupã

BIBLIOTECAS

Biblioteca de São Paulo

Biblioteca Parque Villa-Lobos e

BibliOn (Biblioteca Digital de São Paulo)

FORMAÇÃO

Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos (Tatuí)

EMESP Tom Jobim

Projeto Guri

SP Escola de Teatro

SP Escola de Dança

OFICINAS CULTURAIS

Oficina Cultural Alfredo Volpi

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

Oficina Cultural Oswald de Andrade

FÁBRICAS DE CULTURA

Brasilândia

Capão Redondo

Cidade Tiradentes

Diadema

Itaim Paulista

Jaçanã

Jardim São Luís

Parque Belém

São Bernardo do Campo

Sapopemba Vila Curuçá

Vila Nova Cachoeirinha

Santos

Osasco

Iguape

SALAS DE ESPETÁCULOS

Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão

Novo Auditório do Parque Capivari, em Campos do Jordão

Sala São Paulo Teatro Estadual de Araras

Teatro Procópio Ferreira, em Tatuí

Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo

Theatro São Pedro, em São Paulo

CORPOS ARTÍSTICOS

Orquestra do Theatro São Pedro

Orquestra Brasil Jazz Sinfônica

Orquestra Jovem do Estado de São Paulo

Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

São Paulo Big Band

