SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora e analista de finanças pessoais Nath Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, resolveu fazer uma piada com o jogador Neymar, mas ele não gostou da brincadeira. Em suas redes sociais, disse que o atleta teria mandado mensagem pessoal a ela para pedir uma ajuda para declarar imposto.

Na mesma publicação, Neymar respondeu: "Como tem gente que gosta de aparecer, né?", postou antes de escrever um palavrão e insinuar que a criadora de conteúdo "quer biscoito", termo usado para quando alguém quer chamar atenção.

Porém, a mensagem do atacante da seleção brasileira acabou por atiçar ainda mais piadas e comentários de outros seguidores. "Sentiu o menino Ney", disse um. "Tu tá caindo em provocação da Nath Finanças no Twitter e acha que tem psicológico para aguentar sete jogos na Copa do Mundo para trazer o hexa sem perder a linha?", disparou outro.

Nesta segunda (31), o bolsonarista Neymar já havia sido provocado durante a festa dos apoiadores de Lula (PT), presidente eleito na noite de domingo (30), na Avenida Paulista. Em coro, gritaram: "Ei, Neymar, vai ter que declarar".

As falas dizem respeito ao fato de o atleta já ter recorrido ao atual presidente da república, Jair Bolsonaro (PL), com ajuda de seu pai, Neymar da Silva Santos, para reclamar de uma dívida milionária com a Receita Federal.

A dívida, de cerca de R$ 8 milhões, foi questionada na Justiça. Na sexta (28), a Promotoria retirou todas as acusações de corrupção e fraude contra Neymar e os demais réus no julgamento realizado em Barcelona por supostas irregularidades em torno da transferência do jogador do Santos para o Barcelona, em 2013.