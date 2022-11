SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua mulher, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, receberam uma visita do cantor Milton Nascimento na noite de segunda-feira (31), após a vitória do petista no pleito nacional.

"Exaustos de felicidade, nosso dia começou às 9hs e só terminou agora pouco com essa surpresa maravilhosa. Meu coração não aguentou, chorei feito criança", disse Janja em suas redes sociais, ao publicar uma foto com Bituca. "Você é amor que transborda", disse ainda sobre o artista.

Milton Nascimento completou 80 anos de idade na semana passada. Após 60 anos de carreira, ele está há meses rodando o Brasil e até mesmo o exterior com a turnê "A Última Sessão de Música", que marca a sua despedida dos palcos.

Sua última apresentação está prevista para o dia 13 deste mês, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).