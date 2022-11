SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chico Pinheiro, ex-âncora do "Bom Dia Brasil" (TV Globo), debochou de uma crítica da deputada federal Carla Zambelli ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do STF Alexandre de Moraes.

Carla, que no dia anterior ao segundo turno das eleições presidenciais apontou sua arma para um homem em São Paulo (SP), criticou Moraes e disse que "ordens ilegais não se cumprem".

O jornalista, então, rebateu: "Vai fazer o quê? Correr com o revólver atrás dele?", escreveu Chico Pinheiro.

Monalisa Perrone "cortou" Zambelli ao vivo.

No sábado (29), dia em que Zambelli foi filmada apontando uma arma para um homem, em São Paulo, a deputada federal foi "cortada" pela jornalista Monalisa Perrone.

Ao vivo na CNN, Zambelli interrompeu o repórter: "Monalisa, eu queria pedir para você colocarem o vídeo do começo, com eles me agredindo, por favor", disse Zambelli, no microfone.

Perrone reprovou o comportamento da deputada e rebateu: "Matias, por gentileza, a parlamentar não nos pauta. Nós sabemos o que fazer na nossa atribuição jornalística. Eu já disse no começo que nós vamos colocar daqui a pouco a declaração da parlamentar e também a declaração deste homem."