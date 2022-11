SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kylie Jenner e Travis Scott acabam de colocar uma mansão à venda pelo valor equivalente a mais de R$ 114 milhões. A informação é do site da revista People.

A propriedade fica em Beverly Hills e conta com sete quartos e dez banheiros. O valor que eles querem representa um aumento de mais R$ 30 milhões de quando a casa foi adquirida, quatro anos atrás.

Construído em 1971, a vista da mansão dá para o horizonte de Los Angeles. Também há uma sala de cinema, dois closets perto de banheiros, lareira e penteadeira. A propriedade tem uma casa de hóspedes.

Do lado de fora, os novos proprietários poderão curtir um jardim com uma piscina em estilo resort, spa, churrasqueira embutida e uma área de estar. A garagem dá direito a três carros.

O relacionamento entre ambos sempre foi conturbado. No mês passado, o rapper Travis Scott negou que tenha traído a socialite e empresária com a modelo Rojean Kar, segundo o TMZ. Ele postou no stories do Instagram que sequer conhecia a mulher, que afirmava ter vídeos para provar que se conhecem e estiveram juntos várias vezes.

Scott disse que muita coisa estranha estava acontecendo como uma pessoa não convidada tirando fotos em um set que deveria ser fechado enquanto ele dirigia um vídeo. Rojean respondeu nas redes sociais que não sabia que ele estaria no set do videoclipe e que foi convidada para estar lá, mas não revelou quem a convidou.

"Estou dizendo isso pela última vez. Eu não conheço essa pessoa. Eu nunca estive com essa pessoa", escreveu o rapper. "Por favor, pare com os jogos cibernéticos contínuos e a narrativa fictícia."