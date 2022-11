SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Déa Lucia, mãe do ator Paulo Gustavo, criticou os eleitores de Jair Bolsonaro (PL) que estão postando "luto" pelo Brasil após o presidente perder a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em seu perfil do Instagram, ela, que perdeu o filho para a Covid-19 em 2020, compartilhou um texto sobre quem realmente está de luto. "Está de luto, querida? Vem comigo e vamos falar sobre o luto. Luto é uma dor forte, dilacerante e rasga a alma. Luto é preparar o café e esperar pelo outro, é perceber que aquele lugar está vazio, é as velas apagadas das datas comemorativas, é bater palmas para um ser invisível", começou.

"É pegar o celular e aguardar aquela ligação, rever aquela foto, é abrir os braços e não ter quem abraçar. É passar a mão no colchão e não sentir mais o calor daquela pessoa, ver o quarto intacto e se perguntando quando ele para bagunçar. É sentir-se culpado por tentar ser feliz de novo", continua o texto.

Na segunda imagem, diz: "Luto é você acordar desesperado na madrugada com crise de pânico pedindo a Deus para trazer o outro de volta, é não saber o que fazer com as roupas, o perfume, a comida que o outro gostava. Luto é você tentar comer e a comida não descer, perder peso, isolar-se e recusar a viver. Luto é você guardar uma lembrança e chorar toda vez que escuta aquele nome. Luto é conversar com um concreto esperando que ele responda, é imaginar o outro do seu lado mesmo não estando. Você não está em luto, só está magoado porque suas vontades não foram atendidas".

"O luto merece ser respeitado, pessoas estão sofrendo de verdade e você brincando de luto por causa de um candidato. Se você sentisse a dor do luto, parava de brincar. O Brasil segue vivo, não seja um filho mimado, respeito o outro, somo um país democrata. Sem mais!", finaliza. A mãe do ator atribui a autoria do texto a um desconhecido.

Na legenda, Déa pediu mais empatia e respeito. "Mais empatia e respeito com quem realmente está de luto. Em nome de todos que perderam seus entes queridos (Esse texto me mandaram por WhatsApp)", afirmou.