SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As modelos Mariana Varela, de 26 anos, e Fabiola Valentín, 22, respectivamente, Miss Argentina e Miss Porto Rico, anunciaram o casamento através de um vídeo publicado nas redes sociais.

O relacionamento até então se mantinha em segredo, mas as duas resolveram divulgar o novo estado civil. Elas se conheceram quando participaram do concurso de beleza Miss Grand International. Na disputa, Mariana e Fabiola ficaram entre as 10 semifinalistas.

"Depois de decidir manter nosso relacionamento privado, abrimos as portas para eles em um dia especial. 28/10/22", escreveram as duas modelos em um post conjunto no Instagram.

No vídeo, as modelos compartilharam uma série de imagens que mostram a história de amor. Em um dos momentos, Fabiola pede a mão da argentina em uma sala decorada com balões e luzes.

"Parabéns, lindo. Deus abençoe a união de vocês e viva o amor!", desejou Valentina Figuera, Miss Grand International.

A publicação tem quase 100 mil curtidas e milhares de comentários de pessoas que parabenizam as duas pelo casamento.

Na sexta-feira passada (28), as modelos celebraram o casamento no Centro Judicial de San Juan de Porto Rico.