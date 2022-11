SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos últimos dias, a rapper Cardi B se pintou de amarelo para imitar a personagem Marge Simpson, Whindersson Nunes se fantasiou de Edward Mãos de Tesoura, Shawn Mendes incorporou o Indiana Jones, e Olivia Rodrigo trajou um look vermelho como o de Betty Boop. Foi um Halloween marcado pela nostalgia, com celebridades apostando em fantasias de figuras antigas.

Depois que as plataformas de streaming se fortaleceram durante a pandemia, várias obras clássicas foram resgatadas em versões modernas ou ganharam continuações e episódios especiais. Nostalgia está na moda.

É o caso, por exemplo, do especial "Harry Potter: De Volta a Hogwarts", lançado no começo deste ano, que reuniu o elenco da saga em comemoração ao aniversário dos 20 anos do primeiro longa. Antes disso, "Friends" também foi tema de um reencontro entre os atores e atrizes da série, num episódio especial que chegou ao Brasil com a HBO Max, em junho do ano passado.

A cantora e atriz Jojo Siwa se fantasiou de Draco Malfoy, um dos vilões de "Harry Potter". Há também fantasias que recorrem a personagens de animações lançadas nas décadas passadas. A rapper Big Latto se pintou de azul e vestiu trapos brancos para imitar "A Noiva Cadáver", do filme de Tim Burton lançado em 2005. Hayley Kiyoko, por sua vez, se vestiu de Velma, de "Scooby Doo", que foi retratada como lésbica num especial de Halloween lançado neste ano.

Há figuras nostálgicas da vida real também. A atriz Megan Fox e o cantor Machine Gun Kelly se vestiram como Pam e Tommy, casal de celebridades que ficou famoso nos anos 1990 e virou tema de uma minissérie, lançada em fevereiro. A drag queen brasileira Pabllo Vittar recriou um look de Selena Quintanilla, cantora americana morta em 1995.

Apesar do domínio da nostalgia, algumas celebridades prefeiram personagens modernos. Caso da youtuber e ex-BBB Viih Tube, que se vestiu como a boneca Annabelle. Já a cantora sertaneja Gabi Martins criou uma versão sexy do palhaço assassino dos últimos filmes de "It - A Coisa".