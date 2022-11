SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Julie Powell, blogueira de comida que inspirou o filme Julie e Julia morreu aos 49 anos, informou nesta terça-feira (1) o 'The New York Times'. De acordo com a publicação, a morte aconteceu em 26 de outubro, depois que a também escritora sofreu uma parada cardíaca em casa, em Nova York.

Em 2002, Julie começou a sua mais famosa jornada ao decidir cozinhar todas as receitas do livro 'Mastering the Art of French Cooking', de Julia Child, em um ano. Depois de criar um blog para compartilhar suas aventuras culinárias, Powell viu seu nome ficar muito popular.

Após o sucesso, em 2005, o blog virou o livro 'Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen', que vendeu mais de um milhão de cópias. Quase cinco anos depois, sua história acabou roteirizada no filme estrelado por Maryl Streep e Amy Adams, lançado em 2009.