SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ratinho, de 66 anos, ofendeu os manifestantes que estão nas rodovias em todo o país após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial de anteontem.No programa exibido hoje à noite, o apresentador afirmou que é necessário aceitar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito presidente no segundo turno do dia 30."Terminou a eleição domingo e hoje tinha protesto na rua por causa de política. Isso é coisa de imbecil, ou vocês respeitam a democracia ou não respeitam. Acabou a eleição domingo, elegeram um novo presidente da República. Só porque não elegeram o meu presidente ou outro você vai para a rua fazer protesto?", questionou ele.O apresentador continuou e chamou os manifestantes de "imbecis", "manipulados" e "idiotas" por afirmarem que estão de luto após a derrota de Bolsonaro."Você é muito imbecil, larga mão de ser manipulado. E teve uns idiotas falando de luto. Democracia ganha a maioria e quando a maioria ganha, tem que ser respeitada. Cala a boca, imbecil", disse.Nas redes sociais, a fala de Ratinho repercutiu e diversos usuários comentaram a declaração do apresentador. "Nunca imaginei que um dia iria postar um vídeo do Ratinho. Mas ele foi cirúrgico", disse um. "Ratinho bom senso", comentou outra pessoa. "E o Ratinho apoiou Bolsonaro, mas é um cara sensato nas falas", comentou outro usuário.